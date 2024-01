Tenaya Therapeutics Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Tenaya Therapeutics-Aktie zeigt verschiedene Bewertungen auf. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 3,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,16 USD liegt, was eine Abweichung von -20,6 Prozent darstellt. Auf Basis dieses Durchschnitts erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,28 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 3,16 USD liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Tenaya Therapeutics-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Tenaya Therapeutics zeigt gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 56,25 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auf der anderen Seite ist der RSI25 überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke der Tenaya Therapeutics-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe und insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen zeigt ein durchschnittliches "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten auf ein Potential von 390,51 Prozent Steigerung hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tenaya Therapeutics somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.