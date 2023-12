Tenaya Therapeutics Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Tenaya Therapeutics war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab überwiegend positive Diskussionen, jedoch keine negativen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Tenaya Therapeutics liegt bei 23,53, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,12, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Die Rate der Stimmungsänderung wurde als "Neutral" bewertet, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität zeigte jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergab unterschiedliche Bewertungen. Die Aktie wird auf Basis der letzten 200 Handelstage als "Schlecht" bewertet, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Tenaya Therapeutics daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung sowie der technischen Analyse für Tenaya Therapeutics.