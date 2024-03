Tenaya Therapeutics Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment rund um Tenaya Therapeutics war in den letzten zwei Wochen eher neutral, gemäß Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Überwiegend positiv war die Diskussion an fünf Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tenaya Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,97 USD, was einer Abweichung von +25,31 Prozent vom Kurs der Aktie (4,975 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,83 USD zeigt eine Abweichung von +3 Prozent, was ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Tenaya Therapeutics für die erhöhte Diskussionsintensität die Einschätzung "Gut". Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tenaya Therapeutics derzeit als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".