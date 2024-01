Tenaya Therapeutics Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) für Tenaya Therapeutics liegt bei 16,35, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 16, was ebenfalls als überverkauft und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tenaya Therapeutics auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,96 USD, während der Kurs der Aktie bei 3,22 USD liegt, was einer Abweichung von -18,69 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,14 USD, was einer Abweichung von +50,47 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Tenaya Therapeutics wird als "Gut" bewertet, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tenaya Therapeutics beschäftigt wurde.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und der Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung zugeordnet. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".