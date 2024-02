Tenaya Therapeutics Aktie: Die Bären zittern!

Die Tenaya Therapeutics-Aktie hat sich in den letzten Handelstagen positiv entwickelt, was von Analysten als "Gut" eingestuft wird. Der Schlusskurs liegt aktuell bei 5,3 USD, was einer Abweichung von +30,22 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,74 USD) zeigt eine Abweichung von +41,71 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie der Tenaya Therapeutics als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Von diesen bewerteten 3 die Aktie als "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung der Analysten liegt bei 16,33 USD.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tenaya Therapeutics-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (37,05) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Tenaya Therapeutics-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich in einem "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment widerspiegelt. Mit insgesamt 12 positiven und nur 2 neutralen Tagen bewerten die Anleger die Aktie positiv.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung, der Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment positive Trends für die Tenaya Therapeutics-Aktie.