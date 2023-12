Tenax Therapeutics Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die technische Analyse der Tenax Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,34 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,278 USD weicht somit um -18,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,3 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,33 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Tenax Therapeutics, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen über Tenax Therapeutics unterdurchschnittlich war und kaum Änderungen in der Stimmung festgestellt werden konnten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Fundamental betrachtet weist die Tenax Therapeutics-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,3 auf, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als unterbewertet gilt. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tenax Therapeutics-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tenax Therapeutics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tenax Therapeutics-Analyse.

Tenax Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...