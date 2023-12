Tenax Therapeutics Aktie: Ruhe bewahren!

Die Technische Analyse der Aktie von Tenax Therapeutics deutet darauf hin, dass sie aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt bei 0,309 USD, was einem Abstand von -9,12 Prozent zur 200-Tage-Linie von 0,34 USD entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,3 USD, was einer Differenz von +3 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tenax Therapeutics zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 25, während der RSI für die letzten 25 Handelstage bei 62,31 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

In den sozialen Medien wurde Tenax Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf der Anleger-Stimmung ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tenax Therapeutics bei 1,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,09 liegt. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.