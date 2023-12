Tenax Therapeutics Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Tenax Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,34 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,293 USD, was einer Abweichung von -13,82 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 0,3 USD, was einer Abweichung von nur -2,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Tenax Therapeutics-Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht, was das positive Anleger-Sentiment bestärkt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde die Tenax Therapeutics-Aktie in diesem Zeitraum verstärkt diskutiert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Fundamental betrachtet weist die Tenax Therapeutics-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 104,47 als unterbewertet gilt und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.