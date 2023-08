Tenax Therapeutics Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Per 21.08.2023, 17:28 Uhr wird für die Aktie Tenax Therapeutics am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 0.38 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Biotechnologie".

Unser Analystenteam hat Tenax Therapeutics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Tenax Therapeutics. Es gab insgesamt 11 positive und ein negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Tenax Therapeutics daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Tenax Therapeutics von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Tenax Therapeutics niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,37 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,37 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Tenax Therapeutics derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,09 USD, womit der Kurs der Aktie (0.365 USD) um -66,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,31 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +17,74 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

23.08.

