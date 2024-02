Tenax Therapeutics Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Oberbank":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Tenax Therapeutics diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen vier Wochen zeichnete sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Tenax Therapeutics ab. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt wird daher die Aktie auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Lage der Tenax Therapeutics als überkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie von Tenax Therapeutics aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 1,3 insgesamt 99 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotechnologie", der 113,92 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

