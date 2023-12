Tenaris Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Tenaris: Aktienanalyse zeigt neutrales Rating in verschiedenen Bereichen

Bei der aktuellen Analyse der Tenaris-Aktie lassen sich verschiedene neutrale Bewertungen in verschiedenen Bereichen feststellen.

In Bezug auf die Dividende stellt sich eine Dividendenrendite von 1,73 % heraus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Somit wird die Dividende als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Tenaris-Aktie ebenfalls als neutral ein, mit Werten von 42,24 für RSI7 und 52,03 für RSI25.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich ein aktuelles KGV von 28,43, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht, wodurch die Aktie als neutral bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Tenaris-Aktie in verschiedenen Bereichen zu einer neutralen Bewertung führt.