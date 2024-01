Tenaris Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Tenaris":

Die technische Analyse zeigt, dass Tenaris derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 14,32 EUR, während der Aktienkurs bei 15,745 EUR liegt, was einer Überbewertung um +9,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 15,69 EUR, was einer Abweichung von +0,35 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Von fundamentaler Seite betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tenaris 28, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als neutral angesehen wird. Die Dividendenrendite von Tenaris liegt bei 1,73 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tenaris überwiegend negativ diskutiert. Aktuell zeigt sich jedoch ein positiveres Stimmungsbild, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit erhält Tenaris auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.