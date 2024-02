Tenaris Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Tenaris":

Die Dividendenrendite von Tenaris beträgt 1,73 Prozent, was unter dem durchschnittlichen Wert von 2,78 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tenaris liegt mit 28,43 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Verschlechterung der Stimmung bei Tenaris in den letzten Wochen. Die sozialen Medien spiegeln eine negative Tendenz wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tenaris eingestellt waren. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Somit erhält Tenaris von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.