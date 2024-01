Tenaris ADR Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Tenaris-Aktie beträgt der RSI aktuell 54,67, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Tenaris wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, allerdings zeigt sich in den letzten Tagen auch ein verstärktes Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses gemischten Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Tenaris liegt derzeit bei 1,73 %, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Tenaris interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Insgesamt lassen die verschiedenen Indikatoren auf eine neutrale bis negative Einschätzung der Tenaris-Aktie schließen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Informationen rein auf quantitativen Analysen basieren und keine konkreten Handlungsempfehlungen darstellen.