Tenaga Nasional Bhd Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für die Tenaga Nasional Bhd liegt der RSI bei 34,18, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tenaga Nasional Bhd-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt gute Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,56 USD liegt, was einer Abweichung von +14,49 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,73 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +9,51 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält Tenaga Nasional Bhd basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Faktoren ist die Aktie von Tenaga Nasional Bhd mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,86 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Stromversorger-Branche (130,34) um 84 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hindeutet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen in den sozialen Medien eine Verschlechterung der Stimmung in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant geändert. Insgesamt erhält Tenaga Nasional Bhd auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.