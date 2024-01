Tenaga Nasional Bhd Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Tenaga Nasional Bhd liegt derzeit bei 1,2, was einer Einstufung von "Gut" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 24,75 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, in denen positive Themen dominierten, und fünf Tagen, an denen negative Themen überwogen. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf Tenaga Nasional Bhd diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie wurden die Analysen aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für Tenaga Nasional Bhd führte.

In Bezug auf die Dividende weist Tenaga Nasional Bhd derzeit eine Dividendenrendite von 3,12 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,57 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,45 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.