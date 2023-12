Tenaga Nasional Bhd Aktie: Ist das noch normal?

Bei Tenaga Nasional Bhd gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Beitragsanzahl wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tenaga Nasional Bhd daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tenaga Nasional Bhd besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen präsent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Tenaga Nasional Bhd auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 8,23 USD für den Schlusskurs der Tenaga Nasional Bhd-Aktie. Mit einem Schlusskurs von 8,22 USD am letzten Handelstag (-0,12 Prozent Unterschied) wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen nur geringe Abweichungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tenaga Nasional Bhd in der einfachen Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tenaga Nasional Bhd beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,92, was bedeutet, dass Tenaga Nasional Bhd hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tenaga Nasional Bhd daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.