Tenaga Nasional Bhd Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Tenaga Nasional Bhd hat eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent liegt. Dieser Unterschied von -1 führt dazu, dass die Aktie von Tenaga Nasional Bhd in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tenaga Nasional Bhd einen Wert von 19,2 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 129,31 liegt. Demnach ist die Aktie unterbewertet und wird als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tenaga Nasional Bhd-Aktie neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 30,68 und der RSI25 bei 34,59, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Tenaga Nasional Bhd in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Tenaga Nasional Bhd-Aktie aufgrund der Dividendenrendite als "Schlecht", aufgrund des KGV als "Gut" und aufgrund des Sentiments und Buzz als "Gut" bewertet.