Tenable Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten 12 Monaten konnte Tenable eine solide Performance von 21,68 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,46 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +25,14 Prozent im Branchenvergleich für Tenable. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 576,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Tenable 554,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tenable-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 43,28 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51,45 USD, was einer Abweichung von +18,88 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht rechtfertigt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (46,2 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Tenable daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Tenable auf langfristiger Basis von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 6 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates zu Tenable vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 52,4 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Tenable daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Tenable derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,21 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,21 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.