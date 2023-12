Tenable Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Tenable-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 8 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Dies führt zu einer kurzfristig positiven institutionellen Bewertung der Aktie. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 51,89 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 10,52 Prozent, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Tenable eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 22,83 eine positive Dynamik des Aktienkurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 23,48, was ebenfalls auf eine positive Entwicklung in den letzten 25 Tagen hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer positiven Bewertung des RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Tenable-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 27,69 Prozent erzielt, was 20,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 7,32 Prozent, und Tenable liegt derzeit 20,37 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während an nur zwei Tagen eine überwiegend neutrale Stimmung herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Tenable. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.