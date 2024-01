Tenable Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Tenable-Aktie ist positiv. Von insgesamt 11 Bewertungen fallen 8 positiv und 3 neutral aus. Im vergangenen Monat wurden 1 positive und keine negativen Empfehlungen abgegeben. Das Kursziel der Analysten liegt bei 51,89 USD, was einer potenziellen Performance von 12,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Analysten.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche hat Tenable in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,75 Prozent erzielt, mit einer Gesamtperformance von 21,68 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 13,43 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Auf der anderen Seite weist Tenable derzeit keine Dividendenrendite auf, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.