Tenable Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Tenable-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 0, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 21,89 deutet auf eine Überverkaufssituation hin und wird ebenfalls mit "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tenable.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um Tenable zeigt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Tenable daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Gut". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Das Durchschnittskursziel der Analysten für die Tenable liegt bei 51,89 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,12 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut".

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tenable eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Tenable von der Redaktion daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.