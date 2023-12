Tenable Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Tenable-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet und es wird festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 42 USD um +2,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,62 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Anleger haben in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Tenable geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt somit leicht unter dem Mittelwert. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Tenable als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Tenable-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 3,55 Prozent erzielt, was 3,29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Software" liegt die jährliche Rendite im Durchschnitt bei -2,58 Prozent, wobei Tenable aktuell um 6,14 Prozent darüber liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.