Tenable Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Tenable liegt bei 58,87, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tenable in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft, da es keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tenable wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tenable-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 42,77 USD mit dem aktuellen Kurs (43,97 USD) eine Abweichung von +2,81 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,95 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,69 Prozent erzielt, was 18,53 Prozent über dem Durchschnitt ("Informationstechnologie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 10,72 Prozent, und Tenable liegt aktuell 16,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.