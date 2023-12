Ten Sixty Four Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Ten Sixty Four betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Aspekt, den wir betrachten, ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielen auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unsere Untersuchung ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

Des Weiteren haben wir den Aktienkurs von Ten Sixty Four mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") verglichen. Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,38 Prozent, was 23,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" liegt Ten Sixty Four auch hier 23,2 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Zuletzt betrachten wir die technische Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,57 AUD weicht nicht vom aktuellen Kurs (0,57 AUD) ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.