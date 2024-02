Ten Sixty Four Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Ten Sixty Four verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,38 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -23,25 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +31,62 Prozent für Ten Sixty Four entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -23,25 Prozent im letzten Jahr. Ten Sixty Four übertraf diesen Durchschnittswert um 31,62 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ten Sixty Four-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,57 AUD, was dem letzten Schlusskurs entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,57 AUD, was ebenfalls dem letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird Ten Sixty Four auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Investoren, die in Ten Sixty Four investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 8,77 % profitieren, was einem Mehrertrag von 2,4 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ten Sixty Four-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 50 für einen Zeitraum von 25 Tagen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie auf Basis des RSI mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.