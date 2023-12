Ten Sixty Four Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Ein Wert von 50 gilt dabei als neutral. Der RSI25 liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung für 25 Tage hinweist. Zusammenfassend führt dies zu einem neutralen Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Ten Sixty Four können auch über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. In diesem Fall deutet eine durchschnittliche Aktivität auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die negative Stimmungsänderungsrate führt jedoch zu einer schlechten Wertung in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Ten Sixty Four beträgt das aktuelle KGV 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Metalle und Bergbau-Branche im Durchschnitt ein KGV von 49 haben. Somit ist Ten Sixty Four aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte Ten Sixty Four in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,38 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Metalle und Bergbau-Branche im Durchschnitt um -15,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,98 Prozent für Ten Sixty Four. Insgesamt führt die Überperformance zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.