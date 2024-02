Ten Sixty Four Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Ten Sixty Four-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,57 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,57 AUD lag und somit keinen Abstand zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ebenfalls bei 0,57 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ten Sixty Four-Aktie beträgt 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ten Sixty Four derzeit eine Rendite von 8,77 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,39 % als "Gut" eingestuft wird.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Ten Sixty Four-Aktie mit einer Rendite von 8,38 % um 32 % darüber liegt. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.