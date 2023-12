Ten Sixty Four Aktie: Abwarten

Die Dividendenrendite der Ten Sixty Four-Aktie beträgt 8,77 Prozent, was 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Ten Sixty Four-Aktie auf 0,57 AUD beziffert, während der aktuelle Kurs ebenfalls bei 0,57 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,57 AUD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ten Sixty Four-Aktie mit einem Wert von 18,24 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 48,97, was einem Abstand von 63 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Ten Sixty Four-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,38 Prozent erzielt, was 22,72 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Metalle und Bergbau-Branche beträgt hingegen -14,34 Prozent, wobei Ten Sixty Four aktuell 22,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.