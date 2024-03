Ten Pao Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividendenrendite von Ten Pao liegt derzeit bei 6,1 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 6,35 % für die "Elektrische Ausrüstung" ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Ten Pao zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 44,44 bzw. 32,35, was auf eine neutrale Bewertung für diesen Aspekt hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Ten Pao, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls eine neutrale Bewertung zur Folge hat.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich Ten Pao mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,52 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 46,46. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.