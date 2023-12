Ten Lifestyle Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Ten Lifestyle Aktie zeigt der RSI aktuell einen Wert von 40, was auf Neutralität hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls auf Neutralität hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

Laut langfristiger Meinung von Analysten erhält die Ten Lifestyle-Aktie das Rating "Gut". Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen im letzten Monat gibt es keine aktuellen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten liegt bei 182 GBP, was auf eine zukünftige Performance von 87,63 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 97 GBP hinweist. Auf Basis dieser Einschätzung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat die Ten Lifestyle Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +47,37 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Ten Lifestyle Aktie mit einer Überperformance von 43,74 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 11,71 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".