Ten Lifestyle Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "ARC Resources":

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ten Lifestyle insgesamt eine Analystenbewertung, die sich aus einer "Gut"-Bewertung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung zusammensetzt. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 182 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotential von 89,58 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 96 GBP eine Entfernung von +7,21 Prozent zum GD200 hat, was ein positives Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 93,49 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet. Bei der Dividende hat Ten Lifestyle ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -11,68 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche führt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) für die Ten Lifestyle-Aktie liegt bei 36 für die letzten 7 Tage und bei 58,54 für die letzten 25 Tage. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI. Insgesamt wird Ten Lifestyle anhand der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse, der Dividende und des RSI mit einer gemischten Bewertung beurteilt.