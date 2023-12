Ten Lifestyle Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Ten Lifestyle-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Ten Lifestyle-Aktie. Derzeit liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 182 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 89,58 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (96 GBP) bedeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Ten Lifestyle-Aktie um 52,53 Prozent über dem Durchschnitt. Ebenso übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 51,67 Prozent die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die lediglich eine mittlere Rendite von 0,86 Prozent erzielte. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Ten Lifestyle-Aktie ein positives Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Somit wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien aufgetreten sind.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Ten Lifestyle auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 18,17 eine Unterbewertung auf, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" mit einem KGV von 46,37 bewertet werden. Aus fundamentaler Analyseperspektive ergibt sich somit eine positive Einstufung.

Insgesamt erhält Ten Lifestyle somit positive Bewertungen in den Bereichen Analysteneinschätzung, Branchenvergleich Aktienkurs und Fundamental, während das Sentiment und Buzz neutral bewertet werden.

