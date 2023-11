Ten Entertainment Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Anleger-Stimmung bei Ten Entertainment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus den Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder überwiegend positive noch negative Themen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ten Entertainment-Aktie liegt bei 68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der Ten Entertainment-Aktie beträgt 2,41 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Ten Entertainment-Aktie mit 29,64 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,2 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.