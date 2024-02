Ten Allied Aktie: Das war abzusehen!

Bei der Bewertung von Aktienkursen sind nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten relevant, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben Ten Allied auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Ten Allied diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Ten Allied liegt aktuell bei 46,67 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 44,19 Punkten auf 25-Tage-Basis. Diese Werte zeigen an, dass Ten Allied weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhält das Wertpapier ein "neutral" Rating in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "neutralen" Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ten Allied-Aktie am letzten Handelstag bei 316 JPY lag, was einem Unterschied von +6,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 297,87 JPY entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs auch nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einem "neutralen" Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für Ten Allied eine Bewertung von "neutral" basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.