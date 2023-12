Ten Allied Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse von Ten Allied-Aktien zeigt eine neutrale Bewertung auf der Grundlage von trendfolgenden Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 288,08 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 300 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,14 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 301,96 JPY weist nur eine geringe Abweichung von -0,65 Prozent auf. Daher erhält Ten Allied eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser Indikatoren.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Ten Allied. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50 bzw. 51,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ten Allied weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Ten Allied auf der Grundlage der technischen Analyse und der Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.