Ten Allied Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Bei Ten Allied hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Weder in Bezug auf die Diskussionstärke noch auf die Anlegerstimmung gab es signifikante Unterschiede. Daher wird das Unternehmen insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ten Allied liegt bei 53,85, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 51,35 ergibt für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird auch das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ten Allied bei 296,16 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 314 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,02 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 308,42 JPY, was die Aktie mit +1,81 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Ten Allied daher eine Gesamtnote von "Gut".