Ten Allied Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Ten Allied in den letzten Wochen nahezu unverändert geblieben ist. Daher erhält die Aktie von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität rund um Ten Allied gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um Ten Allied diskutiert wurden, was zu dem Schluss führt, dass die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist. Die technische Analyse zeigt, dass die Ten Allied-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies gilt auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ten Allied momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird das Wertpapier auch in diesem Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Ten Allied auf Basis unserer Analyse.