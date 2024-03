Ten Allied Aktie: Aufschrei, garantiert!

Ten Allied wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Einschätzung unserer Redaktion nach Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Im Detail wurde in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI für Ten Allied liegt momentan bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50, dass Ten Allied weder überkauft noch überverkauft ist, und wird somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Ten Allied. Der GD200 des Wertes verläuft bei 303,32 JPY, während der Kurs der Aktie bei 312 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,86 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -0,56 Prozent, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ten Allied vergeben. Insgesamt lässt die Analyse in verschiedenen Bereichen auf eine neutrale Bewertung des Wertes schließen.