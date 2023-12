Tempus Resources Aktie: Das wird teuer!

In den letzten zwei Wochen hat sich das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tempus überwiegend negativ entwickelt, da die Diskussionen in sozialen Medien hauptsächlich von negativen Themen geprägt waren. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhielt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um die Aktie ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Analyse ergab, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung ergeben. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Somit wurde der Aktie von Tempus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tempus aktuell bei 0,03 AUD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,005999 AUD aus dem Handel, was einem Abstand von -80 Prozent zum GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -40,01 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tempus liegt bei 50,01, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Tempus, die sowohl "Schlecht" als auch "Neutral" ausfällt.