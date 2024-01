Tempus Resources Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Internet kann eine starke Wirkung auf die Stimmung haben, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Tempus wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, so dass insgesamt eine neutrale Stimmungslage vorliegt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der aktuelle Wert für Tempus liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 57 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der Tempus-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,005 AUD, was einen Unterschied von -83,33 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,01 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Tempus also eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.