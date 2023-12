Tempus Resources Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tempus liegt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis aktuell bei 49,97 bzw. 54,79 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Tempus eine "Neutral"-Bewertung für den RSI7 und RSI25.

In Bezug auf die einfache Charttechnik liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tempus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 AUD liegt, was einer Abweichung von -80 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,01 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-40 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Tempus eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Anhand der Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien wurde festgestellt, dass über Tempus in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. Vor diesem Hintergrund und aufgrund des vorwiegend negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird Tempus aufgrund der genannten Kriterien mit einer "Neutral"-Bewertung für den RSI und dem langfristigen Sentiment, sowie einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik und das Anleger-Sentiment beurteilt.