Tempus Resources Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Tempus-Aktie wird ein RSI-Wert von 66,67 zugeordnet, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 58,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Tempus-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,03 AUD) um -83,33 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,005 AUD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von -50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich einer Aktie verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde bei Tempus eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer langfristig negativen Stimmung bezüglich der Aktie führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tempus besonders negativ diskutiert, mit neun Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot stand. Größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt, jedoch sind auch in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiments.