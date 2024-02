Tempus Resources Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um das aktuelle Bild einer Aktie zu bewerten. In den letzten vier Wochen gab es bei Tempus keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tempus-Aktie bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,005 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -75 Prozent vom GD200 entfernt ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,01 AUD, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Tempus liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den Diskussionen der letzten beiden Wochen zeigt. Positive Themen standen im Mittelpunkt, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Tempus-Aktie, basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und der Anlegermeinung.