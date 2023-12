Tempus Resources Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Tempus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 AUD liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,006 AUD) deutlich darunter, was einer Abweichung von -80 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,01 AUD eine Abweichung von -40 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Tempus-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine Bewertung als "Schlecht" in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tempus liegt aktuell bei 49,99 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,02 an, dass Tempus weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung im Bereich des RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich als besonders negativ für Tempus. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, wodurch die Einschätzung der Aktie insgesamt als "Schlecht" ausfällt.

Hingegen war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Tempus in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Tempus-Aktie damit ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.