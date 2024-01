Tempus Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Aktienkurs von Tempus zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Rendite von 34 Prozent, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu verzeichnet die "Händler"-Branche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,63 Prozent, während Tempus mit 36,63 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden. Auch hier wird Tempus daher eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen.

Die Dividendenrendite von Tempus liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu hat die "Händler"-Branche einen Wert von 5,3, was eine Differenz von -5,3 Prozent zur Tempus-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tempus liegt bei einem Wert von 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,93 deutlich darunter liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Tempus daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.