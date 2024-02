Tempus Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Dividendenrendite von Tempus liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Händler"-Branche, die eine Dividendenrendite von 5,66 aufweist, ergibt sich eine Differenz von -5,66 Prozent zur Tempus-Aktie. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für Tempus eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tempus liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tempus neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält Tempus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.