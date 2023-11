Tempus Aktie: Reine Nervensache!

Investoren: Die Diskussionen über Tempus in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Meinungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. Es gab in letzter Zeit weder positive noch negative Ausschläge, und vorwiegend neutrale Themen wurden diskutiert. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von Tempus aus Anlegersicht angemessen mit "Neutral" bewertet.

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tempus-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (ebenfalls 50) ergibt eine ähnliche Einschätzung. Demnach wird das Wertpapier auch auf 25-Tage-Basis mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tempus.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Tempus eine Rendite von 52,27 Prozent erzielt, was 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Händler" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,63 Prozent, wobei Tempus mit 47,64 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Kursentwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamentalanalyse: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Tempus als unterbewertet einzustufen. Mit einem KGV von 8,5 liegt es insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der bei 47,54 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".