Tempus Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Aktien von Tempus werden derzeit als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt für Händler. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,5, was einem Abstand von 79 Prozent zum Branchen-KGV von 39,92 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Tempus eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter erzielte die Tempus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34 Prozent, was 29,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Händler" beträgt -3,64 Prozent, wobei Tempus aktuell um 37,64 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung der Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers eingesetzt. Der 7-Tage-RSI von Tempus liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis berechnet wird, zeigt eine neutrale Bewertung von 50 Punkten. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Tempus basierend auf den verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.