Tempus Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Bewertung der Anlegerstimmung und des Diskussionsniveaus zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen gab es ebenfalls keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu früheren Zeiträumen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tempus-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Tempus mit einer Rendite von 48,89 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Händler"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -9 Prozent kommt, zeigt sich Tempus mit 57,89 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Händler-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Tempus-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.